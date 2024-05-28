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Новая дорога-дублер к Кипарисовому озеру появилась в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-doroga-dubler-k-kiparisovomu-ozeru-poyavilas-v-anape
Новая дорога-дублер к Кипарисовому озеру появилась в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Об открытии дороги сообщили 28 мая. Предполагается, что новая дорога разгрузит улицу Советскую и позволит быстро и комфортно добраться до Кипарисового озера.

Теперь, чтобы попасть на популярный туристический объект, можно свернуть перед въездом в поселок с улицы Утришской на улицу Строителей.

«Новый участок асфальтовой дороги по улице Мирной позволил соединить дорогу протяженностью 4,5 км прямо до парка «Долина Сукко», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.

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