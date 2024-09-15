В Анапе запретили выход в море на катамаранах и купание с матрасами

На курортной территории поднялся сильный ветер, в связи с чем 15 сентября был введен запрет на легкие плавсредства.

Отмечается, что усилился отжимной северо-восточный ветер. Его порывы способны за считанные минуты относить надувные матрасы и катамараны с людьми далеко в море.

Запрет распространяется не только на катамараны, матрасы и круги, но и любые другие надувные плавательные средства, например, сапборды.

«Управление гражданской обороны и защиты населения просит анапчан и гостей курорта быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье», — говорится в сообщении мэрии Анапы.

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