Унесенного ветром в море туриста на сапборде нашли в километре от берега в Анапе

Несмотря на действующий 26 августа запрет на использование надувных плавсредств и катамаранов, турист из Москвы вышел на сапборде в море в районе морпорта.

Мужчину унесло ветром в открытое море. Спасателям удалось обнаружить его на расстоянии километра от берега. Мужчину взяли на борт и доставили на сушу, сообщает пресс-служба МБУ «Служба спасения» Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 26 августа в районе Пионерского проспекта. Там в открытое море унесло сапборд с мужчиной и ребенком. На помощь туристам пришли спасатели, которые патрулировали акваторию.