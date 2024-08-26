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Унесенного ветром в море туриста на сапборде нашли в километре от берега в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/unesennogo-vetrom-v-more-turista-na-sapborde-nashli-v-kilometre-ot-berega-v-anape
Унесенного ветром в море туриста на сапборде нашли в километре от берега в Анапе
Фото t.me/spasanapa

Несмотря на действующий 26 августа запрет на использование надувных плавсредств и катамаранов, турист из Москвы вышел на сапборде в море в районе морпорта.

Мужчину унесло ветром в открытое море. Спасателям удалось обнаружить его на расстоянии километра от берега. Мужчину взяли на борт и доставили на сушу, сообщает пресс-служба МБУ «Служба спасения» Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел 26 августа в районе Пионерского проспекта. Там в открытое море унесло сапборд с мужчиной и ребенком. На помощь туристам пришли спасатели, которые патрулировали акваторию.

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