Мужчину и ребенка унесло на сапбордах в море в Анапе

В Анапе 26 августа действует запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов. Однако некоторые отдыхающие нарушили правила безопасности.

Мужчина и ребенок вышли на сапбордах в районе Пионерского проспекта. Их унесло в открытое море. На помощь пришли специалисты службы спасения, которые патрулировали акваторию.

Кроме того, в Анапе участились случаи эвакуации туристов с горных склонов. За последние несколько дней помощь спасателей потребовалась трем туристам. Их сняли с крутых подъемов при помощи альпинистского снаряжения.

Одного мужчину госпитализировали после падения с обрыва. Инцидент произошел в районе спуска, доступ к которому закрыт на время строительства нового участка набережной, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Власти Анапы призвали жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности и не игнорировать запреты и ограничения от экстренных служб, вводимых в связи с погодными условиям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на использование надувных плавсредств и катамаранов ввели в Анапе 25 августа из-за сильного ветра.