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В Анапе запретили купаться в море в последний день лета

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zapretili-kupatsya-v-more-v-poslednij-den-leta
В Анапе запретили купаться в море в последний день лета
Фото пресс-службы администрации Анапы

Такие ограничения связаны с прохождением грозового фронта на Черноморском побережье 31 августа.

В связи с погодными условиями в последний летний день в Анапе запретили купаться в море.

Гостей и жителей курорта призвали соблюдать меры безопасности во время отдыха на пляже и не подвергать свою жизнь не оправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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