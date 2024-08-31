В Анапе запретили купаться в море в последний день лета

Такие ограничения связаны с прохождением грозового фронта на Черноморском побережье 31 августа.

В связи с погодными условиями в последний летний день в Анапе запретили купаться в море.

Гостей и жителей курорта призвали соблюдать меры безопасности во время отдыха на пляже и не подвергать свою жизнь не оправданному риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: грозовое шоу: сверкающие молнии сняли в небе над Краснодарским краем.