В Анапе вновь запретили купаться в море

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Запрет ввели 1 августа. Он связан со штормом и сильным донным течением.

Купание запретили на всех пляжа курорта.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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