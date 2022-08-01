В Анапе вновь запретили купаться в море
Общество
01.08.2022 11:10
Запрет ввели 1 августа. Он связан со штормом и сильным донным течением.
Купание запретили на всех пляжа курорта.
«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
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