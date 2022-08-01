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В Анапе вновь запретили купаться в море

Общество
01.08.2022 11:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zapretili-kupatsya-v-more
В Анапе вновь запретили купаться в море
Фото ajs1980518, pixabay.com

Запрет ввели 1 августа. Он связан со штормом и сильным донным течением.

Купание запретили на всех пляжа курорта.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску»,  — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Читайте также: в Анапе начался второй этап обработки водоемов от комаров.

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