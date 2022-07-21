В Анапе начался второй этап обработки водоемов от комаров
Общество
21.07.2022 08:29
До конца этой недели специалисты должны побывать на всех плавнях, каналах и прудах города, чтобы уничтожить личинки кровососущих насекомых на площади около 300 га.
Дезинсекцию начли с русла реки Анапки. В этой работе применяют проверенное средство, которое не опасно для человека.
«Безвредно, только легкий запах, и то может быть лишь в первые минуты. Мы сейчас будем выходить на водоем и по камышовой части обрабатывать от личинки комара», — сообщил дезинфектор Александр Курочка.
После каждого выезда специалисты берут пробы воды для биохимического анализа. Через две недели этот процесс повторят. Борьба с комарами в Анапе продолжится до середины сентября.
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