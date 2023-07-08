В Анапе запретили купаться из-за шторма и тягуна в море

В Черном море в районе Анапы 8 июля опасно заходить в воду.

По данным спасателей, море штормит, также наблюдается сильное донное течение — тягун. В связи с этим власти города-курорта ввели запрет на купание на всех пляжах Анапы.

Жителей и гостей предупреждают, что заходить в такой ситуации в воду очень опасно. Отдыхающим на пляжах рекомендуют не выпускать из виду детей и пожилых людей, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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