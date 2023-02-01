В Анапе заключили под стражу третьего подозреваемого в попытке заказать убийство пристава
Происшествия
01.02.2023 20:23
В организации поджога дома и автомобиля судебного пристава с целью убийства по мотивам политической и идеологической ненависти подозревают четверых участников преступной организации от 36 до 62 лет.
Анапский городской суд постановил заключить третьего подозреваемого, 42-летнего мужчину, под стражу на два месяца до 30 марта включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», четверо участников организации «Профсоюз СССР» в Анапе планировали поджечь дом и автомобиль сотрудника ФССП России, чтобы убить его. Они начали поиски исполнителей, но их деятельность попала в поле зрения правоохранителей, которые и сыграли роль «киллеров».
Двух подозреваемых в организации убийства ранее 1 февраля заключили под стражу.
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