Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе заключили под стражу третьего подозреваемого в попытке заказать убийство пристава

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaklyuchili-pod-strazhu-tretego-podozrevaemogo-v-popytke-zakazat-ubijstvo-pristava
В Анапе заключили под стражу третьего подозреваемого в попытке заказать убийство пристава
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В организации поджога дома и автомобиля судебного пристава с целью убийства по мотивам политической и идеологической ненависти подозревают четверых участников преступной организации от 36 до 62 лет.

Анапский городской суд постановил заключить третьего подозреваемого, 42-летнего мужчину, под стражу на два месяца до 30 марта включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четверо участников организации «Профсоюз СССР» в Анапе планировали поджечь дом и автомобиль сотрудника ФССП России, чтобы убить его. Они начали поиски исполнителей, но их деятельность попала в поле зрения правоохранителей, которые и сыграли роль «киллеров».

Двух подозреваемых в организации убийства ранее 1 февраля заключили под стражу.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Двух подозреваемых в попытке заказать убийство пристава в Анапе заключили под стражу
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях