В Анапе заключили под стражу третьего подозреваемого в попытке заказать убийство пристава

В организации поджога дома и автомобиля судебного пристава с целью убийства по мотивам политической и идеологической ненависти подозревают четверых участников преступной организации от 36 до 62 лет.

Анапский городской суд постановил заключить третьего подозреваемого, 42-летнего мужчину, под стражу на два месяца до 30 марта включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четверо участников организации «Профсоюз СССР» в Анапе планировали поджечь дом и автомобиль сотрудника ФССП России, чтобы убить его. Они начали поиски исполнителей, но их деятельность попала в поле зрения правоохранителей, которые и сыграли роль «киллеров».

Двух подозреваемых в организации убийства ранее 1 февраля заключили под стражу.