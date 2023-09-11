Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе загорелся мусор на площади 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zagorelsya-musor-na-ploshhadi-300-kv-metrov
В Анапе загорелся мусор на площади 300 кв. метров
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании на улице Смолянка в хуторе Красном поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 11 сентября в 12:55.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит мусор на открытой территории. В 13:44 пожар локализовали, в 15:25 ликвидировали открытый огонь, в 15:41 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

На месте работали 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: одноэтажный склад загорелся на площади 700 кв. метров в промзоне Краснодара.

Статьи
Секреты приготовления говяжьей печени, чтобы она не стала подошвой
Секреты приготовления говяжьей печени, чтобы она не стала подошвой
Инфекционист Коновалов назвал опасные симптомы ротавируса у детей
Инфекционист Коновалов назвал опасные симптомы ротавируса у детей
Сладость не в радость: чем вреден мед
Сладость не в радость: чем вреден мед
Топ-7 продуктов, чтобы дольше сохранить хороший слух
Топ-7 продуктов, чтобы дольше сохранить хороший слух
Экстренная контрацепция: правда, мифы и опасность
Экстренная контрацепция: правда, мифы и опасность
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях