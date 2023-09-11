В Анапе загорелся мусор на площади 300 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Смолянка в хуторе Красном поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 11 сентября в 12:55.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит мусор на открытой территории. В 13:44 пожар локализовали, в 15:25 ликвидировали открытый огонь, в 15:41 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

На месте работали 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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