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Одноэтажный склад загорелся на площади 700 кв. метров в промзоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odnoetazhnyj-sklad-zagorelsya-na-ploshhadi-700-kv-metrov-v-promzone-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Одноэтажный склад загорелся на площади 700 кв. метров в промзоне Краснодара
Фото "Кубань 24"

Пожар произошел утром 11 сентября на улице Демуса в Восточной промышленной зоне.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как над промзоной поднимается столб темного дыма.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 10:55. По прибытии пожарные установили, что загорелся одноэтажный склад на площади 700 кв. м. В 11:28 пожар локализовали на той же площади.

Пострадавших и погибших нет. На месте работает штаб пожаротушения, создали два боевых участка. В тушении пожара участвуют 48 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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