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Крыша барака загорелась в Абрау-Дюрсо, огонь охватил 100 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-baraka-zagorelas-v-abrau-dyurso-ogon-ohvatil-100-kv-metrov
Крыша барака загорелась в Абрау-Дюрсо, огонь охватил 100 кв. метров
Фото t.me/lifeabrau

Сообщение о пожаре на улице Октябрьской поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 5:13.

Пожарные по прибытии на место установили, что загорелась кровля барака. В 5:31 возгорание локализовали на площади 100 кв. м, в 6:38 ликвидировали открытое горение. В 7:11 пожар полностью потушили.

На месте работали 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

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