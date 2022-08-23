В Анапе загорелся мусор на площади 250 кв. метров
Происшествия
23.08.2022 20:41
Сообщение о возгорании в районе улицы Строителей в поселке Сукко поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 23 августа в 18:42.
На место выехали пожарные расчеты. По прибытию установили, что загорелся мусор. В 18:54 огонь локализовали, в 19:09 пожар полностью потушили. Его площадь составила 250 кв. м.
Пострадавших нет, эвакуацию не проводили. На месте работали 12 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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