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В Анапе загорелся мусор на площади 250 кв. метров

Происшествия
23.08.2022 20:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zagorelsya-musor-na-ploshhadi-250-kv-metrov
В Анапе загорелся мусор на площади 250 кв. метров
Фото t.me/pva_anapa

Сообщение о возгорании в районе улицы Строителей в поселке Сукко поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 23 августа в 18:42.

На место выехали пожарные расчеты. По прибытию установили, что загорелся мусор. В 18:54 огонь локализовали, в 19:09 пожар полностью потушили. Его площадь составила 250 кв. м.

Пострадавших нет, эвакуацию не проводили. На месте работали 12 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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