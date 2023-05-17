В Анапе загорелись покрышки в подвале недостроенного многоэтажного дома

Сообщение о возгорании на улице Парковой поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 17 мая в 14:53.

На место приехали пожарные расчеты и установили, что горят покрышки в подвальном помещении. В 15:22 пожар локализовали, в 15:32 — полностью потушили. Площадь пожара составила 40 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 11 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На видеозаписи с места пожара в соцсетях видно, что пожар произошел в заброшенном долгострое на улице Парковой, 60.

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