Пластиковые трубы загорелись в районе завода в станице Динской

Сообщение о возгорании на улице Гоголя в станице Динской поступило в МЧС 17 мая в 14:47.

Пожарные прибыли на место и установили, что горят пластиковые трубы на открытой территории. В 14:58 пожар локализовали. В 15:11 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

На месте работали 19 спасатели и 6 единиц техники. При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным местных жителей в соцсетях, пожар произошел в районе завода «Югтрубпласт».

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