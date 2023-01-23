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В Анапе загорелась сухая трава, огонь охватил 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zagorelas-suhaya-trava-ogon-ohvatil-300-kv-metrov
В Анапе загорелась сухая трава, огонь охватил 300 кв. метров
Фото t.me/typoanapa

Пожаре в районе улиц Таманской и проезда Небесного начался 23 января около 18:00.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. По словам очевидцев, загорелась сухая трава.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 18:22. На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 18:31, они установили, что на пустыре загорелись сухая трава и мусор. Площадь пожара составила 300 кв. м.

В 19:00 возгорание ликвидировали. В тушении пожара участвовали шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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