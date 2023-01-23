В Анапе загорелась сухая трава, огонь охватил 300 кв. метров
Происшествия
23.01.2023 19:10
Пожаре в районе улиц Таманской и проезда Небесного начался 23 января около 18:00.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. По словам очевидцев, загорелась сухая трава.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 18:22. На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 18:31, они установили, что на пустыре загорелись сухая трава и мусор. Площадь пожара составила 300 кв. м.
В 19:00 возгорание ликвидировали. В тушении пожара участвовали шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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