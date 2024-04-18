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В Анапе задержали женщину, которая подожгла машину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-zhenshhinu-kotoraya-podozhgla-mashinu
В Анапе задержали женщину, которая подожгла машину
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Сотрудники полиции вместе с ФСБ установили личность женщины, которая подожгла автомобиль на улице Кирова.

Подозреваемая — жительница Иркутской области, которая недавно переехала в Анапу. С ней работают сотрудники уголовного розыска, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения поджога, сообщает пресс-служба УМВД по Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Анапы 17 апреля поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Кирова. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что к автомобилю подходила женщина. По факту произошедшего женщину объявили в розыск.

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