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В Анапе задержали восемь нелегальных мигрантов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-vosem-nelegalnyh-migrantov
В Анапе задержали восемь нелегальных мигрантов
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Несколько иностранцев в возрасте от 19 до 55 лет незаконно трудились в селе Супсех и станице Гостагаевской.

Во время рейда на стройке в Супсехе полицейские выявили троих жителей Узбекистана, работавших нелегально. В станице Гостагаевской задержали еще пятерых иностранцев, также нарушивших режим пребывания в России.

В отношении нелегальных мигрантов составили административные протоколы о незаконной трудовой деятельности и нарушении правил въезда в страну.

В отношении работодателя составили протоколы о незаконном привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранцев. Также в его действиях есть признаки уголовного преступления по статье об организации незаконной миграции. Нарушителям грозят штрафы и административное выдворение из страны, сообщает ОМВД России по Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях мигрантов в селе под Новороссийском. Ранее жители Гайдука сообщили в соцсетях, что приезжие из Средней Азии незаконно проникают на территорию местной школы и прогоняют детей с футбольной площадки.

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