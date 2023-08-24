Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях мигрантов в селе под Новороссийском

Ранее жители села Гайдук сообщили в соцсетях, что приезжие из Средней Азии незаконно проникают на территорию местной школы и прогоняют детей с футбольной площадки.

На замечания мигранты не реагируют. Кроме того, сообщается, что приезжие по пятницам массово собираются возле местного Дома культуры. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку по информации, опубликованной в соцсетях и предоставить доклад о ее результатах. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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