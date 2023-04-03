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В Анапе задержали участника ОПГ, несколько месяцев совершавшей дерзкие разбои и вымогательства

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-uchastnika-opg-neskolko-mesyatsev-sovershavshej-derzkie-razboi-i-vymogatelstva
В Анапе задержали участника ОПГ, несколько месяцев совершавшей дерзкие разбои и вымогательства
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Злоумышленники в течение нескольких месяцев в 2022 году проникали в квартиры местных жителей и похищали деньги и имущество, угрожая оружием.

В ходе розыска правоохранители задержали четырех участников организованной группы, еще двоих объявили в международный розыск. Возбудили уголовное дело, во время расследования установили еще одного участника ОПГ. Его задержали по месту жительства в Анапе.

Установили причастность 33-летнего злоумышленника к 4 фактам разбоя и вымогательства в составе преступной группы. Общий ущерб составил более 1 млн рублей.

При обыске в доме мужчины обнаружили и изъяли наркотики растительного происхождения. Их направили на экспертизу. Мужчину заключили под стражу. Сейчас правоохранители ищут остальных участников ОПГ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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