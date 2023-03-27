Троих грабителей, которые нападали на дома пенсионеров, осудили в Апшеронске

Апшеронский районный суд вынес приговор в отношении троих мужчин, которых обвиняли в грабежах.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2021 года трое мужчин под видом скупки металлолома и продуктов собирали информацию об одиноких пенсионерах. Затем злоумышленники планировали нападения на пожилых людей.

В Горячем ключе в мае 2021 года они ночью перелезли через забор и забрались в дом 85-летнего мужчины. Грабители связали жертву ремнями и веревками и забрали у него 17 тыс. рублей. В станице Лесогорской Апшеронского района в сентябре злоумышленники совершили нападение на дом пенсионерки. Они силой удерживали женщину, пока обыскивали ее дом. Не найдя ничего ценного, нападавшие сбежали.

Еще одно нападение было совершено в станице Тверской Апшеронского района. Там злоумышленники залезли в дом 80-летней женщины. Они напали на хозяйку и потребовали деньги. Пострадавшая отдала им 70 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань ь24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде двое обвиняемых вину не признали. Суд назначил им, исходя из степени вины каждого, от 8 до 13 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режимов. Приговор в законную силу не вступил.

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