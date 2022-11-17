В Анапе задержали неадекватного мужчину, ходившего с пистолетом возле ТРЦ «Красная Площадь»
Происшествия
17.11.2022 17:46
Очевидцы 17 ноября сообщили в соцсетях, что заметили подозрительного мужчину с пистолетом, который сначала пытался зайти в ТРЦ «Красная Площадь», а затем в супермаркет «Табрис».
«Сотрудники уголовного розыска, незамедлительно прибывшие на место, задержали мужчину и доставили в отдел МВД», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД Анапы.
При разбирательстве выяснилось, что задержанный мужчина имеет психические заболевания. Его передали медицинским работникам и поместили в специализированное учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Пистолет, с которым мужчина ходил возле «Красной Площади» и «Табриса», оказался игрушечным.
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