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В Анапе задержали мужчину, снимавшего на камеру детей возле школы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-muzhchinu-snimavshego-na-kameru-detej-vozle-shkoly
В Анапе задержали мужчину, снимавшего на камеру детей возле школы
Фото пресс-службы ОМВД Анапы

Мужчина днем 16 марта стоял возле школы № 1 на улице Самбурова и снимал на камеру детей.

Это заметили родители учеников. Они хотели узнать у мужчины, зачем он снимает детей, но он не стал отвечать и убежал. Информацией о подозрительном мужчине заинтересовались правоохранители.

Сотрудники полиции установили его личность. Им оказался 44-летний житель Краснодара. Его задержали и доставили в отдел МВД. Сейчас с мужчиной работают сотрудники уголовного розыска, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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