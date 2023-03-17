В Анапе задержали мужчину, снимавшего на камеру детей возле школы
Происшествия
17.03.2023 15:49
Мужчина днем 16 марта стоял возле школы № 1 на улице Самбурова и снимал на камеру детей.
Это заметили родители учеников. Они хотели узнать у мужчины, зачем он снимает детей, но он не стал отвечать и убежал. Информацией о подозрительном мужчине заинтересовались правоохранители.
Сотрудники полиции установили его личность. Им оказался 44-летний житель Краснодара. Его задержали и доставили в отдел МВД. Сейчас с мужчиной работают сотрудники уголовного розыска, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.
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