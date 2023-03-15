В Анапе система «Купол» помогла задержать находящегося в международном розыске виновника смертельного ДТП

Житель Армении подозревается в нарушении правил ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека. Он был объявлен в международный розыск.

Интеллектуальная система видеонаблюдения «Купол» выявила 28-летнего мужчину в Анапе на улице Крымской. Полицейские задержали подозреваемого.

Установлено, что мужчина находился в розыске из-за ДТП, произошедшего 28 июня 2019 года в Армении. В результате аварии один человек погиб на месте.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его передадут сотрудникам Интерпола и экстрадируют в Армению, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

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