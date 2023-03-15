В Анапе система «Купол» помогла задержать находящегося в международном розыске виновника смертельного ДТП
Происшествия
15.03.2023 16:49
Житель Армении подозревается в нарушении правил ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека. Он был объявлен в международный розыск.
Интеллектуальная система видеонаблюдения «Купол» выявила 28-летнего мужчину в Анапе на улице Крымской. Полицейские задержали подозреваемого.
Установлено, что мужчина находился в розыске из-за ДТП, произошедшего 28 июня 2019 года в Армении. В результате аварии один человек погиб на месте.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его передадут сотрудникам Интерпола и экстрадируют в Армению, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.
Читайте также: экс-полицейской, по вине которой погиб 8-летний пешеход в Динском районе, дали 2,5 года колонии
Популярные новости
- По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе
- Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
- Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
- Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
- Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место