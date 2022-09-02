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В Анапе задержали мужчину, провоцировавшего драку на улице

Происшествия
02.09.2022 07:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-muzhchinu-provotsirovavshego-draku-na-ulitse
В Анапе задержали мужчину, провоцировавшего драку на улице

Нетрезвый мужчина устроил конфликт в вечернее время на углу улиц Краснодарской и Терской. Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в соцсети.

На кадрах видно, как мужчина провоцирует драку с прохожим. Находившиеся рядом казаки разнимали их.

«На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции пресекли нарушение общественного порядка, задержали возмутителя спокойствия и доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД Анапы.

Дебоширом оказался 30-летний житель одной из соседних республик. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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