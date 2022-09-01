Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка

Происшествия
01.09.2022 09:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-noch-na-1-sentyabrya-v-tsentre-krasnodara-proizoshla-massovaya-draka
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кадр из видео t.me/tipichkras

Потасовку на улице Красной сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. Полиция проводит проверку.

«Массовая драка произошла минувшей ночью на улице Красной. Причины ее неизвестны», — написали в мессенджере.

К моменту приезда сотрудников ППС участников драки на месте не было. С заявлением о полученных травмах в полицию также никто не обращался.

В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводится проверка по факту поступившего сообщения о конфликте. Участники инцидента устанавливаются, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Сочи произошла массовая драка из-за выброшенного строительного хлама.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
  6. В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить использование пластиковой посуды
Прямой эфир
Мы в соцсетях