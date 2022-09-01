В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Происшествия
01.09.2022 09:29
Потасовку на улице Красной сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. Полиция проводит проверку.
«Массовая драка произошла минувшей ночью на улице Красной. Причины ее неизвестны», — написали в мессенджере.
К моменту приезда сотрудников ППС участников драки на месте не было. С заявлением о полученных травмах в полицию также никто не обращался.
В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводится проверка по факту поступившего сообщения о конфликте. Участники инцидента устанавливаются, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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