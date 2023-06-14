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В Анапе задержали мужчину, который угрожал пистолетом посетителям кафе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-muzhchinu-kotoryj-ugrozhal-pistoletom-posetitelyam-kafe
В Анапе задержали мужчину, который угрожал пистолетом посетителям кафе
Фото OMVD_Anapa_news

Неизвестный достал пистолет в ходе конфликта в кафе на улице Горького города-курорта.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что мужчина во время ссоры достал предмет, похожий на пистолет, но использовать его не успел — оружие отобрали очевидцы.

В ходе розыска правоохранители установили личность мужчины и задержали его. Ранее неоднократного судимого 35-летнего жителя Забайкальского края доставили в отделение полиции. Пневматический пистолет у него изъяли.

«После проведения необходимых мероприятий по итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба МВД России по Анапе в Telegram.

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