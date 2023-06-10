Стрельба в отеле Анапы: один отдыхающий выстрелил в другого, пострадавшему оторвало часть пальца

Сообщение о конфликте со стрельбой между постояльцами поступило в полицию из отеля «Мореми» в Сукко 10 июня около 1:00.

Правоохранители прибыли на место и установили, что конфликт произошел между 38-летний жителем Ростова-на-Дону и 27-летним жителем Краснодара.

Во время конфликта житель Ростовской области начал стрелять из травматического пистолета и попал оппоненту в руку. Пострадавшему оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Пострадавшему оказали разовую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Во время проверки установили, что оружие у стрелявшего находилось на законных основаниях. Злоумышленника задержали, пистолет изъяли. Проверка по факту произошедшего продолжается, на месте работают сотрудники полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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