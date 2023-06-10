Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Стрельба в отеле Анапы: один отдыхающий выстрелил в другого, пострадавшему оторвало часть пальца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/strelba-v-otele-anapy-odin-otdyhayushhij-vystrelil-v-drugogo-postradavshemu-otorvalo-chast-paltsa
Фото t.me/kuban24

Сообщение о конфликте со стрельбой между постояльцами поступило в полицию из отеля «Мореми» в Сукко 10 июня около 1:00.

Правоохранители прибыли на место и установили, что конфликт произошел между 38-летний жителем Ростова-на-Дону и 27-летним жителем Краснодара.

Во время конфликта житель Ростовской области начал стрелять из травматического пистолета и попал оппоненту в руку. Пострадавшему оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Пострадавшему оказали разовую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Во время проверки установили, что оружие у стрелявшего находилось на законных основаниях. Злоумышленника задержали, пистолет изъяли. Проверка по факту произошедшего продолжается, на месте работают сотрудники полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: выстрелил из ракетницы: участников драки со стрельбой на автобусной остановке задержали в Сочи.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Гинеколог рассказала, что нельзя есть беременным
Гинеколог рассказала, что нельзя есть беременным
Коса до пояса: 7 простых советов, чтобы отрастить длинные волосы
Коса до пояса: 7 простых советов, чтобы отрастить длинные волосы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях