В Анапе задержали мужчин, которые обворовывали машины отдыхающих с помощью сканеров

Видео t.me/OMVD_Anapa_news

В течение недели в полицию Анапы поступило несколько сообщений о кражах из автомобилей, припаркованных у одного и того же пляжа в Витязево. Общая сумма ущерба составила более 135 тыс. рублей.

Полицейские установили личности и местонахождение преступников. Ими оказались двое жителей Армавира 35 и 36 лет. Их задержали около пляжной парковки.

При задержании у мужчин нашли специальные сканеры, с помощью которых можно перехватывать сигнал противоугонной системы автомобиля и отключать ее. Они купили их в Армавире у знакомого. Продажа таких устройств в России запрещена и преследуется по закону.

Возбудили уголовное дело. Мужчин подозревают в краже. За это преступление им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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