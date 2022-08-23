В Анапе задержали мужчин, которые обворовывали машины отдыхающих с помощью сканеров
Происшествия
23.08.2022 11:13
В течение недели в полицию Анапы поступило несколько сообщений о кражах из автомобилей, припаркованных у одного и того же пляжа в Витязево. Общая сумма ущерба составила более 135 тыс. рублей.
Полицейские установили личности и местонахождение преступников. Ими оказались двое жителей Армавира 35 и 36 лет. Их задержали около пляжной парковки.
При задержании у мужчин нашли специальные сканеры, с помощью которых можно перехватывать сигнал противоугонной системы автомобиля и отключать ее. Они купили их в Армавире у знакомого. Продажа таких устройств в России запрещена и преследуется по закону.
Возбудили уголовное дело. Мужчин подозревают в краже. За это преступление им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.
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