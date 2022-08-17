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В Новороссийске трое мужчин влезли в офис через окно и украли сейф с 1,7 млн рублей

Происшествия
17.08.2022 11:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-troe-muzhchin-vlezli-v-ofis-cherez-okno-i-ukrali-sejf-s-1-7-mln-rublej
В Новороссийске трое мужчин влезли в офис через окно и украли сейф с 1,7 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в совершении крупной кражи.

По данным следствия, мужчины — 42, 46 и 55 лет — через окно проникли в офис транспортной компании. Оттуда они вытащили металлический сейф, в котором были документы фирмы и 1,7 млн рублей.

Сейчас дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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