В Новороссийске трое мужчин влезли в офис через окно и украли сейф с 1,7 млн рублей
Происшествия
17.08.2022 11:23
В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в совершении крупной кражи.
По данным следствия, мужчины — 42, 46 и 55 лет — через окно проникли в офис транспортной компании. Оттуда они вытащили металлический сейф, в котором были документы фирмы и 1,7 млн рублей.
Сейчас дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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