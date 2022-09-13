В Анапе за 3,5 часа соткали ковер-карту Краснодарского края
Культура
13.09.2022 17:37
Ковер с картой региона в режиме реального времени соткали 44 мастерицы на Театральной площади в рамках культурной акции «В один ковер связующая нить кубанских мастеров объединит».
На создание ковра-карты Кубани у мастериц ушло 3,5 часа. Каждая из участниц соткала по муниципалитету, которые потом соединили в карту края. Мастерицы не планируют останавливаться на достигнутом и намерены продолжить работу. Общая площадь ковра-карты Краснодарского края составит 6 кв. метров.
После завершения работ ковер с картой региона передадут в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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