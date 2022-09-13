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Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования

Общество
13.09.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rossii-vladimir-putin-pozdravil-krasnodarskij-kraj-s-85-letiem-so-dnya-obrazovaniya
Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и жителей Кубани с 85-летием со дня образования региона.

Глава государства передал свои пожелания для жителей края Вениамину Кондратьеву. Владимир Путин отметил большой вклад, который жители региона вносят в развитие экономики, науки и культуры России. По словам президента, Кубань является гарантом продовольственной безопасности России. Владимир Путин пожелал Краснодарскому краю процветания и благополучия.

В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за поздравление и теплые слова о Кубани и ее жителях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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