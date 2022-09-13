Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и жителей Кубани с 85-летием со дня образования региона.

Глава государства передал свои пожелания для жителей края Вениамину Кондратьеву. Владимир Путин отметил большой вклад, который жители региона вносят в развитие экономики, науки и культуры России. По словам президента, Кубань является гарантом продовольственной безопасности России. Владимир Путин пожелал Краснодарскому краю процветания и благополучия.

В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за поздравление и теплые слова о Кубани и ее жителях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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