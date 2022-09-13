Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования
Общество
13.09.2022 14:34
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и жителей Кубани с 85-летием со дня образования региона.
Глава государства передал свои пожелания для жителей края Вениамину Кондратьеву. Владимир Путин отметил большой вклад, который жители региона вносят в развитие экономики, науки и культуры России. По словам президента, Кубань является гарантом продовольственной безопасности России. Владимир Путин пожелал Краснодарскому краю процветания и благополучия.
В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за поздравление и теплые слова о Кубани и ее жителях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Валентина Матвиенко поздравила кубанцев с юбилеем Краснодарского края.
Популярные новости
- 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
- Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
- В Сочи из-за аварии на водопроводе ограничат подачу воды в трех районах
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?