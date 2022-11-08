В Анапе выявили многочисленные нарушения при строительстве ЖК на месте бывшего винзавода
На месте бывшего винзавода «Лазурный» застройщик в нарушении градостроительных норм планирует возвести десять 20-этажных домов. В них предполагается разместить 1 тыс. 839 квартир.
Администрация Анапы обратилась в Верховный суд России для запрета строительства.
«Департамент архитектуры Краснодарского края в рамках плановой проверки Анапы выявил порядка десяти нарушений при строительстве жилого комплекса на месте бывшего винзавода «Лазурный». Кроме того, в настоящее время работа над Генпланом курорта и правилами землепользования и застройки завершена. В нем, территория данного участка предусматривает многофункциональную общественно-деловую зону, а не жилую застройку», — сказал глава департамента Илья Поздняков.
Проверка выявила, что застройщик не учитывает развитие существующей инфраструктуры. Проект ЖК не предусматривает строительство социальных объектов. Участок расположен на оживленной транспортной магистрали на въезде в город. Строительство ЖК спровоцирует транспортный коллапс, особенно в курортный сезон. Кроме того, в проектной документации отмечается занижение показателя планируемого числа жильцов. Также площадь будущих спортивных площадок в четыре раза ниже и недостаточно территорий для хозяйственных целей. Кроме того, выявили несоблюдение минимального расстояния от площадок общего пользования до окон квартир.
Разрешение на строительство комплекса застройщик получил в 2019 году. В декабре 2020 года мэрия Анапы приняла постановление об отмене разрешения. Застройщик обратился в суд, который принял его сторону. Администрация города обратилась в Верховный суд РФ для обжалования решения и запрета строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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