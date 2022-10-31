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Мэрия Краснодара через суд вернет городу участок под незаконным ларьком

Происшествия
31.10.2022 19:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-cherez-sud-vernet-gorodu-uchastok-pod-nezakonnym-larkom
Мэрия Краснодара через суд вернет городу участок под незаконным ларьком
Фото t.me/krd_tipich_ru

Речь идет об участке на улице Тюляева, 39/1. Департамент муниципальной собственности и городских земель обратился в суд для пересмотра решения, согласно которому участок был передан в частную собственность.

И. о. главы Краснодара Максим Слюсарев потребовал ускорить исковую работу по сносам незаконных построек в Краснодаре.

Ранее ларек на Тюляева 39/1, построенный без разрешительных документов, снесли по решению Арбитражного суда Краснодарского края. Однако на прошлой неделе предприниматель снова установил ларек на прежнем месте.

После возврата участка в муниципальную собственность ларек демонтируют, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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