В Анапе выявили 6 предприятий, незаконно использующих животных для зрелищ
Специалисты Южного регионального отделения Россельхознадзора систематически проверяет хозяйствующие объекты.
«Наши специалисты тщательно оценивают не только условия содержания животных, но и рацион кормления, ветеринарную помощь, размеры клеток и даже уровень шума в помещении и многие другие критерии», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверку успешно прошли 2 дельфинария, 3 океанариума и 6 зоопарков. Еще два зоопарка с бабочками подали заявление на получение лицензии, сейчас они проходят проверку.
Зоотеатр, океанариум и два зоопарка работали без лицензии. Нарушителям выдали предостережения о недопустимости игнорирования законодательства. Если владельцы не получат лицензии, их ждут крупные штрафы, пишет «Анапское Черноморье».
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