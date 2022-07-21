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В Анапе ввели запрет на купание в море

Общество
21.07.2022 11:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vveli-zapret-na-kupanie-v-more
В Анапе ввели запрет на купание в море
Фото t.me/anapaofficial

Ограничение установила 21 июля мэрия города из-за прохождения грозового фронта.

Управление гражданской обороны и защиты населения курорта предупреждает жителей и гостей об осторожности и соблюдении мер личной безопасности, сообщает мэрия Анапы в Telegram.

Жители Анапы уже публикуют записи в соцсетях о том, что дождь в городе уже начался.

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