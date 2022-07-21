В Анапе ввели запрет на купание в море
Ограничение установила 21 июля мэрия города из-за прохождения грозового фронта.
Управление гражданской обороны и защиты населения курорта предупреждает жителей и гостей об осторожности и соблюдении мер личной безопасности, сообщает мэрия Анапы в Telegram.
Жители Анапы уже публикуют записи в соцсетях о том, что дождь в городе уже начался.
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