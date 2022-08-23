В Анапе ввели в эксплуатацию новую школу на 1 тыс. 100 мест
Школа в микрорайоне Алексеевском примет учеников уже 1 сентября. Учреждение построили по нацпроекту «Образование».
Трехэтажное здание возвели на улице Спортивной. Там обустроили два спортзала, медпункт, библиотеку и столовую. Также в школе разместят технопарк «Кванториум».
«В новом здании будет комфортно учиться и преподавать, его оснастили современным оборудованием. Помимо Анапы, в День знаний откроют свои двери еще семь новых школ», — сказал вице-губернатор края Евгений Наумов.
Сейчас в школе расставляют мебель, проводят уборку.
«Часть классов уже полностью готова к встрече детей. Продолжается прием заявлений от родителей. 1 сентября и эта, и школа в микрорайоне «Горгиппия» примут около 3 тыс. учеников», — сказал мэр Анапы Василий Швец.
Также 1 сентября откроют шесть новых учреждений в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. В Анапе, Новороссийске, Сочи, Динском, Кущевском, Новокубанском, Северском и Туапсинском районах до конца года планируют открыть еще 9 школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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