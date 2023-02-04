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В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vveli-protivoepidemicheskie-mery-posle-sluchaya-zabolevaniya-koryu-v-odnoj-iz-shkol-goroda
В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
Фото anapa-ch.ru

Об этом 4 февраля сообщила главный государственный санитарный врач Анапы Лариса Медведева.

Случай заболевания корью зарегистрировали у 7-летней ученицы школы № 11. Учебное заведение временно располагается на территории гимназии «Эврика». Известно, что заболевшая девочка в последний раз посещала школу 26 января. До этого девочка находилась за пределами Кубани, в неблагополучном по этому заболеванию регионе.

Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания на курорте. В школе № 11 и в гимназии «Эврика» ввели противоэпидемические мероприятия и медицинское наблюдение, усилили антиинфекционный режим. Воздух в учебном заведении обеззараживают. Специалисты уже определили круг людей, с которыми контактировала заболевшая девочка — это ученики трех этажей левого крыла здания школы «Эврика». За состоянием здоровья учащихся и педагогов ведут наблюдение.

По словам Ларисы Медведевой, всех детей и взрослых, не имеющие вакцинации от кори, на 21 день отстранили от посещения школы. Главный санитарный врач Анапы подчеркнула, что сейчас очень важно сделать вакцину всем детям, кто ее не делал. Ситуация находится под контролем специалистов, пишет газета «Анапское Черноморье».

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