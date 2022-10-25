В Анапе вручили российские паспорта жителям новых субъектов РФ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония прошла в отделе МВД России по городу Анапе. На ней присутствовали глава города-курорта Василий Швец и начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Безуглова.

Во время принятия гражданства жители новых субъектов России, которые были вынуждены покинуть свои дома, произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать российские законы и уважать ее культуру и традиции.

Василий Швец отметил, что получение паспорта гражданина России в Анапе — городе воинской славы и всероссийской здравнице является знаковым.

Кроме того, в Анапе жителям Херсона и правобережной части Херсонской области выдали первые жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике и Курганинском районе вручили паспорта жителям новых регионов РФ.