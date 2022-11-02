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В Анапе вручили российские паспорта еще 33 жителям новых регионов

Общество
02.11.2022 10:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vruchili-rossijskie-pasporta-eshhe-33-zhitelyam-novyh-regionov
В Анапе вручили российские паспорта еще 33 жителям новых регионов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в одном из пунктов временного размещения.

В ней приняли участие глава краевого управления по вопросам миграции ГУ МВД России, полковник полиции Ирина Безуглова и начальник полиции ОМВД России по Анапе, полковник полиции Денис Клещев.

Прибывшим из новых территорий РФ вручили паспорта и экземпляры Конституции РФ.

На данный момент в Анапе жителям Запорожской и Херсонской областей выдали свыше 250 российских паспортов. В общей сложности в Краснодарском крае паспорта вручили почти 600 прибывшим из новых территорий страны. Кроме того, в муниципалитетах Кубани приняли свыше 2,7 тыс. заявлений на оформление гражданства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на данный момент в Краснодарский край прибыли уже более 10 тыс. жителей Херсонской области.

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