В Анапе вручили российские паспорта еще 33 жителям новых регионов
Торжественная церемония вручения паспортов прошла в одном из пунктов временного размещения.
В ней приняли участие глава краевого управления по вопросам миграции ГУ МВД России, полковник полиции Ирина Безуглова и начальник полиции ОМВД России по Анапе, полковник полиции Денис Клещев.
Прибывшим из новых территорий РФ вручили паспорта и экземпляры Конституции РФ.
На данный момент в Анапе жителям Запорожской и Херсонской областей выдали свыше 250 российских паспортов. В общей сложности в Краснодарском крае паспорта вручили почти 600 прибывшим из новых территорий страны. Кроме того, в муниципалитетах Кубани приняли свыше 2,7 тыс. заявлений на оформление гражданства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на данный момент в Краснодарский край прибыли уже более 10 тыс. жителей Херсонской области.
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