В Анапе вручили грамоты двоим полицейским, раненным в ноябре в Цибанобалке
Речь идет об инциденте, произошедшем 14 ноября. Двое участковых полиции сопровождали сотрудников энергокомпании, которые приехали в дом к 56-летнему местному жителю, чтобы отключить коммуникации из-за долга.
Хозяин дома агрессивно отреагировал на это — ранил ножом полицейских и забаррикадировался в своем доме. Пострадавших участковых госпитализировали, а на место происшествия прибыло подкрепление.
За проявленную смелость при исполнении должностных обязанностей 15 декабря двоих участковых наградили Почетными грамотами мэра Анапы в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских. Преступника ликвидировали 14 ноября около 22:30 во время штурма дома на улице Садовой в селе Цибанобалка.
Местный житель ранил ножом двоих полицейских во время конфликта, затем забаррикадировался в своем доме, не подчинялся требованиям сотрудников полиции и оказывал вооруженное сопротивление, в ходе которого ранил еще одного полицейского.
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