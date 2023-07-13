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В Анапе временно закрыли туристический объект «800 ступеней»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vremenno-zakryli-turisticheskij-obekt-800-stupenej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Анапе временно закрыли туристический объект «800 ступеней»
Фото из соцсетей

Пользующийся большой популярностью у туристов спуск к морю в районе Супсеха закрыли для посещения 13 июля.

Это необходимо для проведения ремонта. На «800 ступенях» начали сварочные работы, чтобы обновить поржавевшие поручни. Кроме того, рабочие красят поручни и ступени.

Отдыхающие пока могут полюбоваться лестницей с 800 ступенями и видом на море свысока. Рядом находятся популярные спуски на дикий пляж — «300» и «400» ступеней.

Открыть проход на «800 ступеней» планируют уже 15 июля, сообщает Telegram-канал «Курорт Анапа».

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