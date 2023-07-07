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Сочи, Анапа и Геленджик возглавили топ-10 популярных направлений для семейного отдыха в июле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-anapa-i-gelendzhik-vozglavili-top-10-populyarnyh-napravlenij-dlya-semejnogo-otdyha-v-iyule
Сочи, Анапа и Геленджик возглавили топ-10 популярных направлений для семейного отдыха в июле
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Российский сервис бронирования определил самые популярные направления для семейного отдыха в июле.

Первое место занял Сочи с 21% всех семейных бронирований. Туристы едут в Сочи на 9 дней. Средняя цена за номер в сутки составляет 4,9 тыс. рублей.

На втором месте Анапа с 12% бронирований. Продолжительность отдыха в Анапе составляет 9 дней. В сутки номер обойдется в среднем в 4,5 тыс. рублей.

На третьем месте Геленджик с 7% бронирований (9 ночей и 5,1 тыс. рублей в сутки за номер).

Далее идут Санкт-Петербург, Ейск, Феодосия, Кабардинка, Ялта, станица Голубицкая и Евпатория, сообщает пресс-служба Tvill.ru

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