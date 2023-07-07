Почти на 100% заполнены отели и гостиницы в Анапе

Об этом 7 июля сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По словам главы РСТ Ильи Уманского, в этом сезоне в Анапе отмечается хороший турпоток и высокая загрузка средств размещения.

«Мы фиксируем небольшой рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года, он выражен в объеме где-то от 5 до 8% и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную емкость. Это большие объекты, есть и эконом-класса. Средства размещения близки сейчас к 100-процентному заполнению», — сказал Уманский.

Глава РСТ также отметил, что несмотря на почти полную загрузку отелей, на пляжах проблем с местами на пляжах нет.

По словам представителей гостиничной сферы, появившиеся ранее фотографии и сообщения о том, что на пляжах Анапы закончились места, не соответствуют действительности. Фотографии были сделаны на центральном пляже курорта. Из-за расположения, каждый год в пик сезона на центральном пляже Анапы наблюдается такие скопление людей. Если отойти на 200 м от центрального пляжа, становится гораздо свободнее, сообщает ТАСС.

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