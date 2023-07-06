Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Нехватку мест для отдыхающих на пляжах Анапы опровергли в мэрии курорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nehvatku-mest-dlya-otdyhayushhih-na-plyazhah-anapy-oprovergli-v-merii-kurorta
Нехватку мест для отдыхающих на пляжах Анапы опровергли в мэрии курорта
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Ранее в соцсетях появились фото и видео с большим количеством отдыхающих на одном из пляжей города-курорта.

Однако масштабных проблем с местами на подавляющем большинстве пляжей нет, сообщили в мэрии Анапы.

«Где-то концентрация отдыхающих людей больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. В Анапе свыше 40 км песчаных и галечных пляжей — это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» — цитирует администрацию курорта «Коммерсантъ».

Читайте также: курортный сезон на Кубани — во сколько обойдется отдых на берегу моря с полным комплектом услуг.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 июля
Онколог предупредила о риске развития рака из-за выхлопных газов в пробке
Онколог предупредила о риске развития рака из-за выхлопных газов в пробке
7 продуктов, которые помогут улучшить память
7 продуктов, которые помогут улучшить память
Это на всю жизнь: 7 советов по выбору рисунка для татуировки
Это на всю жизнь: 7 советов по выбору рисунка для татуировки
Вечный вопрос: можно или нельзя пить воду во время еды?
Вечный вопрос: можно или нельзя пить воду во время еды?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях