Нехватку мест для отдыхающих на пляжах Анапы опровергли в мэрии курорта

Ранее в соцсетях появились фото и видео с большим количеством отдыхающих на одном из пляжей города-курорта.

Однако масштабных проблем с местами на подавляющем большинстве пляжей нет, сообщили в мэрии Анапы.

«Где-то концентрация отдыхающих людей больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. В Анапе свыше 40 км песчаных и галечных пляжей — это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» — цитирует администрацию курорта «Коммерсантъ».

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