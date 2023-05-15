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В Анапе впервые за 10 лет готовят к открытию детский лагерь «Юбилейный»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vpervye-za-10-let-gotovyat-k-otkrytiyu-detskij-lager-yubilejnyj
В Анапе впервые за 10 лет готовят к открытию детский лагерь «Юбилейный»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Открытие первой после длительного перерыва смены детской здравницы запланировали на июнь. Всего в этом сезоне в лагере организуют три детские смены.

Инвестор детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» рассказал, что пока удалось реализовать только первый этап. Рабочие капитально отремонтировали здания на территории лагеря, заменили сети инфраструктуры и создали спортивные площадки. Кроме того, сейчас строят летний амфитеатр.

Сейчас лагерь сможет принять около 400 детей в одну смену. После завершения инвестиционного проекта это число увеличится до 2,6-3 тыс.

В дальнейшем на территории «Юбилейного» планируют построить 50-метровый открытый бассейн и создать культурный центр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в период летней оздоровительной кампании здравницы Кубани примут 300 тыс. детей. Об этом 28 февраля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

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