В Анапе впервые за 10 лет готовят к открытию детский лагерь «Юбилейный»

Открытие первой после длительного перерыва смены детской здравницы запланировали на июнь. Всего в этом сезоне в лагере организуют три детские смены.

Инвестор детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» рассказал, что пока удалось реализовать только первый этап. Рабочие капитально отремонтировали здания на территории лагеря, заменили сети инфраструктуры и создали спортивные площадки. Кроме того, сейчас строят летний амфитеатр.

Сейчас лагерь сможет принять около 400 детей в одну смену. После завершения инвестиционного проекта это число увеличится до 2,6-3 тыс.

В дальнейшем на территории «Юбилейного» планируют построить 50-метровый открытый бассейн и создать культурный центр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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