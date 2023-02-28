В период летней оздоровительной кампании здравницы Кубани примут 300 тыс. детей

Об этом 28 февраля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В совещании приняли участие руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, главы профильных министерств и заместители глав муниципалитетов.

Минькова отметила, что Кубань стала лучшей по итогам оздоровительной кампании, и поблагодарила всех внесших вклад в этот результат.

«В 2023 году в здравницы края планируем принять не меньше ребят, чем в прошлом. В стационарные лагеря приедут 300 тыс. детей, в том числе из других регионов и даже стран, 195 тыс. из них — наши кубанские ребята», — сказала Минькова.

Она сообщила, что в здравницах организуют инклюзивные смены для детей с ОВЗ. Этот механизм успешно отработали в прошлом году в лагере Апшеронска. Там все 14 смен провели для детей с инвалидностью. Всего в Краснодарском крае по такой программе работали девять здравниц. Они приняли свыше 1 тыс. 100 детей-инвалидов и имеющих статус ОВЗ.

Министр труда и соцразвития Кубани Сергей Гаркуша сообщил, что для ребят из категорийных семей планируют закупить не менее 37 тыс. путевок. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Родителям 2 тыс. детей частично компенсируют стоимость самостоятельно приобретенных путевок.

Замминистра образования, науки и молодежной политики Оксана Грушко рассказала, что летом будут работать 946 лагерей дневного пребывания. Они примут более 90 тыс. школьников. Кроме того, 389 лагерей труда и отдыха будут действовать на базе образовательных организаций. Их смогут посетить еще порядка 9 тыс. детей. В общей сложности различными формами досуга и отдыха планируют охватить свыше 450 тыс. детей.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина подчеркнула, что при организации летней оздоровительной кампании необходимо уделять особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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