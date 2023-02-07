В Анапе возводят свод над звонницей в Крещенском парке

Мэр Анапы Василий Швец и депутат ЗСК Николай Морарь оценили ход работ по благоустройству общественного пространства.

Крещенский парк станет одной из главных площадок для общегородских мероприятий в Анапе. Здесь будут широко отмечаться православные праздники Рождества Христова, Крещения Господня и другие. Сейчас тут прокладывают коммуникации, возводят свод над звонницей и на Тропе Крещения Руси. Залили фундамент купели в форме креста, строительство которой в январе благословил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

Василий Швец отметил, что в Крещенском парке надо обустроить детскую площадку исключительно в русской стилистике без использования иностранных сказочных героев. Также обсудили строительство спортплощадки, плоскостного фонтана, малых архитектурных форм и других инфраструктурных объектов парка, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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