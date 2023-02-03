Общественную территорию благоустроят в Белореченском районе в 2023 году
Общество
03.02.2023 14:31
Зону отдыха обновят в поселке Новом по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В сквере установят детские и спортивные площадки, сделают тротуары и выполнят дополнительное озеленение. Кроме того, там обустроят уличную сцену для массовых мероприятий и сделают уличное освещение, сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году благоустроили 221 набережную, парк, сквер и улицу на Кубани. Всего в крае с 2017 года благоустроили более 1,4 тыс. территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в 2023 году по нацпроекту благоустроят сквер в Северском районе.
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