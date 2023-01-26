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В 2023 году по нацпроекту благоустроят сквер в Северском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-po-natsproektu-blagoustroyat-skver-v-severskom-rajone
В 2023 году по нацпроекту благоустроят сквер в Северском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сквер в станице Григорьевской приведут в порядок в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Там планируют обустроить тротуары, спортивную и детскую площадки, выполнить озеленение и установить освещение. Кроме того, в сквере появятся скамейки, малые архитектурные формы и ограждение.

«Поскольку в настоящее время сквер частично находится в некотором запустении, тротуары повреждены, нет спортивной площадки, а в детской игровой зоне отсутствует специальное прорезиненное покрытие, приняли решение включить территорию в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и за счет субсидии привести ее в порядок», — цитирует замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Дунаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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